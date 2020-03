Selvitys: Lapsen oikeudet eivät toteudu perheenyhdistämispäätöksissä – Vain puolet lapsista saa perheensä Suomeen

Turkin ja Kreikan rajalle on kerääntynyt suuri joukko Euroopan unionin alueelle pyrkiviä pakolaisia sen jälkeen, kun Turkki ilmoitti viikonloppuna avaavansa "portit Eurooppaan". Kansainvälinen siirtolaisuusjärjestö IOM arvioi, että rajalla on yli 13 000 siirtolaista ja pakolaista. Joukossa on myös paljon lapsiperheitä. KUVA: ERDEM SAHIN