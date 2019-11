Selkäkivut ovat monen suomalaisen riesana – lue asiantuntijan vinkit selän hyvinvointiin

Selkäkivut vievät monet suomalaiset lääkärin vastaanotolle. Kelan mukaan yli 19 000 ihmistä sai viime vuonna sairauspäivärahaa selkäsärkyjen vuoksi. Sairauspäivärahan pituus oli keskimäärin 31 arkipäivää.

Työeläkeyhtiö Elon ylilääkäri Liisamari Krüger selkä on todella vahva osa kehoa, eikä se mene rikki tuosta vain.

– Jo 10-vuotiailla voi olla jonkinlaista kulumaa selän välilevyissä. Vaikka selässä näkyisikin tutkimuksissa muutoksia, se ei tarkoita, että on syytä huolestua, Krüger sanoo.

Selän hyvinvointia voi tukea ja ylläpitää arkisilla keinoilla:



1. Liiku säännöllisesti ja monipuolisesti



Selkä tykkää tehdä sopivasti töitä. Jos selkä tuntuu vähän kipeältä, sohvan pohjalle jäämisen houkutus kasvaa. Usein selkäkivut alkavat silloin, kun liikuntaharrastus on jäänyt pois.

Kaikki keskivartalon hallintaa ja yleiskuntoa parantava liikunta tekee selälle hyvää. Tasapainoa vaativat vesijuoksu, uinti, hiihto ja tanssi sekä kudosten joustavuutta ja aineenvaihduntaa tukevat pilates ja jooga ovat erinomaisia vaihtoehtoa.



– Kuntosalilla käyminen sopii myös ikääntyville. Lempeämpiä vaihtoehtoja ovat esimerkiksi sauvakävely ja rauhallinen pyöräily, Krüger sanoo.



2. Jos urheilet ja selkä vaivaa silti, kokeile uusia lajeja



Jos selkä tuntuu aamulla kankealta ja kipeältä, voimakkaat ja toistuvat kiertoliikkeet saattavat lisätä oireita. Silloin golf ja tennis kannattaa laittaa hetkeksi tauolle. Tilalle voi ottaa esimerkiksi vesijuoksua, uintia tai lihaskunto-jumppaa.



– Jonkin urheilulajin aiheuttama oireilu voi kuitenkin puolen vuoden tauon jälkeen hävitä, joten lajista ei välttämättä tarvitse kokonaan luopua, kertoo Krüger.



Jatkuvaa tärähtelyä sisältävät lajit, kuten hölkkä kovalla alustalla, voi ajoittain lisätä selkäkipua. Kuntosalilla suurten painojen maastavetoa voi olla hyvä välttää muutaman salikäynnin ajan, jos selkä on tuntunut kipeältä.



3. Tunnista työasentojen vaikutus selkääsi



Sekä staattisella että fyysisesti aktiivisella työllä on omat riskinsä. Istuminen ja päätetyö saattavat painaa ryhdin kasaan ja hartioiden jännitys voi aiheuttaa selkäkipuja. Raskaiden esineiden nostelu tai poraaminen puolestaan rasittaa koko ylävartaloa.



Toimistotyöntekijän kannattaa pitää parin minuutin taukoja ja käyttää hissin sijasta portaita. Fyysistä työtä tekevän kannattaa puolestaan harrastaa liikuntaa myös vapaa-ajalla.



4. Pohdi, oletko stressaantunut



Henkinen pahoinvointi, kuten pitkittynyt stressi, ahdistuneisuus sekä mieltä painavat koti- tai työasiat, voivat heijastua kehoon ja aiheuttaa esimerkiksi selkäkipua. Jos jännittää hartioita tai nukkuu huonosti, se voi heijastua selkään.



– Selkä on aikamoinen hyvinvoinnin mittari. Jokaisen kannattaa pysähtyä hetkeksi hengittämään, jotta mieli rauhoittuu ja kroppa ehtii vähän rentoutua. Jos stressi painaa paljon, silloin kannattaa pyytää lähipiiriltä apua arjen pyöritykseen, Krüger sanoo.