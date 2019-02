Kenen on vastuu, jos kävijä loukkaantuu kiipeilyradalla, trampoliinipuistossa tai tuulitunnelissa?

Vastuu seikkailupuistojen turvallisuudesta on lähtökohtaisesti yrityksellä itsellään, eikä sitä voi ulkoistaa asiakkaalle. Näin kerrotaan Turvallisuus- ja kemikaalivirastosta Tukesista sekä Kilpailu- ja kuluttajavirastosta KKV:stä. Jotkin alan yritykset edellyttävät kuitenkin kävijöiltä vastuuvapauslomakkeen allekirjoittamista. Esimerkiksi kiipeilypuistoa, surffiallasta ja tuulitunnelia Pyhtäällä Kymenlaaksossa pyörittävälläfirmalla on käytössään tällainen lomake.

– Allekirjoituksellani vapautan Sirius Sport Resort Oy:n ja Oy Norwegian Park Is Sirius Ab:n sekä yhtiön/yhtiöiden työntekijät kaikesta vastuusta minkä tahansa vahingon sattuessa (esim. sähkökatkos) ellei tämä johdu yhtiön törkeästä laiminlyönnistä tai vakavasta piittaamattomuudesta, lomakkeessa lukee.

Tämänkaltaisen paperin allekirjoittaminen ei vapauta yritystä lainmukaisesta vastuusta, kertovat ylitarkastaja Petteri Mustonen Tukesista ja lakimies Jukka Kaakkola KKV:stä STT:lle.

Ilmiössä on Mustosen mukaan kyse ainakin tietämättömyydestä, mutta myös amerikkalaistyylisestä pyrkimyksestä estää oikeusjutut.

– Se voi olla oman selustan turvaamista vähän ehkä epäilyttävillä keinoilla.

STT kysyi myös kahdelta muulta yritykseltä niiden käytännöistä.

"Tällaiset lausekkeet ilman muuta pätemättömiä"

Sirius Sport Resortin lomakkeessa on kohta, jossa lukee, että "Edellä ilmoittamaani liittyen vakuutan, että en tule esittämään järjestäjää tai sen edustajia vastaan rikos- tai siviiliperusteista vaatimusta".

Kuluttaja ei kuitenkaan voi luopua oikeudestaan viedä asiaa oikeusteitse eteenpäin, kertoo lakimies Kaakkola.

– Tällaiset lausekkeet ovat ilman muuta pätemättömiä.

Jos siis menee allekirjoittamaan lainvastaisen lausekkeen, se ei sido allekirjoittajaa mihinkään. Lomakkeiden käyttö itsessään ei ole puolestaan laitonta.

Toimitusjohtaja Maxim Shaminin mukaan Sirius Sport Resortin lomakkeen tarkoituksena on kertoa asiakkaille, että aktiviteetit ovat urheilua ja urheilussa voi tapahtua mitä tahansa.

– Jos mennään Leville laskemaan suksilla, ei kukaan anna vastuuvapauslomaketta, Shamin sanoo STT:lle.

Tukesin Mustosen mukaan turvallisuutta koskevassa lainsäädännössä palveluiksi kuitenkin lasketaan niin seikkailupuistot, laskettelukeskukset kuin kunnan ylläpitämä liikunta-aluekin.

– Sitä ei voi sillä poistaa lain piiristä, että se miellettäisiin urheiluksi, sanoo myös KKV:n Kaakkola.

Asiakkaallakin vastuu: ohjeita noudatettava

Asiakkaan tärkein vastuu on noudattaa annettuja ohjeita. Jos niitä ei noudata, vastuuta loukkaantumisesta siirtyy asiakkaalle. Mustosen mukaan vastuuvapauslomakkeissa on hyvää se, jos niitä käytetään turvallisuusohjeiden teroittamiseen.

– Jos ajatellaan, että herätellään käyttäjää havahtumaan omaan toimintaan ja pyritään herättelemään toimimaan turvallisesti.

Myös Sirius Sport Resortin lomake sisältää runsaasti ohjeita muun muassa turvalaitteiden ja varusteiden käytöstä.

Riittävien ohjeiden antaminen on Mustosen mukaan kuitenkin joidenkin yritysten "kipupiste". Esimerkkejä löytyy hänen mukaansa muun muassa trampoliinipuistoista. Mitä enemmän ihminen pääsee itse vaikuttamaan liikkumiseensa, sitä kattavampia ohjeiden pitäisi olla.

– On oleellista, että asiakkaalle annetaan tarvittavat tiedot toimia turvallisesti.

STT haastatteli myös Superparkin maajohtajaa Taneli Sutista ja Flowparkin toimitusjohtajaa Janne Kalhamaa. He kertovat, ettei yritysten puistoissa ole käytössä vastuuvapauslomakkeita.

Yrityksillä ei ole tapaturmavakuutuksia asiakkaille, eli jos vamma ei johdu puiston virheestä, vastuu on asiakkaan. Sutisen mukaan korvausvaateita ei juuri tule, koska ihmiset osaavat suhtautua aktiviteettipuistoon samoin kuin laskettelurinteeseen tai uimahalliin.

– On perustetta vaatia (korvausta), jos on sellaista, että lattialla on ruuvi pystyssä tai laitteessa on terävä kulma.

Edellyttäen että yritys hoitaa turvallisuusvelvoitteensa moitteetta, Sutinen kehottaa katsomaan asiaa urheilun näkökulmasta: kaikenlaista voi sattua, mutta vastapainona ovat liikunnan hyödyt.

Tukesin mukaan varsinaisia onnettomuuksia seikkailupuistoissa tapahtuu suhteellisen vähän ja ne johtuvat usein asiakkaan omasta toiminnasta.