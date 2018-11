Sebastian Tynkkynen erotettiin helluntaiseurakunnasta – "Erottamiseni todellinen syy on se, että elän parisuhteessa miehen kanssa"

Uskonnolliset yhteisöt voivat päättää varsin vapaasti jäsenen erottamisesta. Siviilioikeuden professorin mukaan Tynkkysen erottaminen rikkoo ainakin uskonnonvapauslakia.

Perussuomalaisten kunnallispoliitikko Sebastian Tynkkynen kertoo tulleensa erotetuksi Oulun helluntaiseurakunnan jäsenyydestä.

Tynkkysen mukaan erottamisen syynä on se, että hän elää parisuhteessa miehen kanssa.

– Sain kutsun keskustelemaan seurakunnan vanhemmiston kanssa elämästäni ja jäsenyydestäni seurakuntaan. Päätös erottamisesta tehtiin 3. syyskuuta, Tynkkynen sanoo.

Lännen Median saaman pöytäkirjaotteen mukaan Tynkkysen erottamisen syynä ovat osapuolien eroavat käsitykset avioliitosta. Otteen mukaan helluntaiseurakunnan ja Tynkkysen käsityksen avioliitosta poikkeavat merkittävästi toisistaan.

– Erottamiseni todellinen syy on se, että elän parisuhteessa miehen kanssa, Tynkkynen sanoo.

Lännen Media ei tavoittanut Oulun helluntaiseurakunnan pastori Hannu Oravaa, joka asiaa kommentoi Ylen haastattelussa. Hän kieltää erottamisen johtuneen Tynkkysen seksuaalisesta suuntautumisesta. Oravan mukaan päätökseen vaikutti se, että Tynkkynen on puhunut omasta avioliittokannastaan julkisuudessa.

Seurakunnan vt. johtava pastori Pasi Markkanen ei kommentoinut asiaa, vaan siirsi kommentointivastuun Oravalle.

Julkaisi oman videon

Tynkkynen on kuvannut eroprosessistaan 20 minuuttisen dokumentin, jonka hän jakoi omassa Facebook-ryhmässä.

Dokumentista käy ilmi, että Tynkkynen on toiminut lapsesta asti seurakunnassa aktiivisesti mukana. Lisäksi hänen isänsä toimi aikoinaan helluntaiseurakunnan pastorina. Seurakunta on ollut myös jo aiemmin tietoinen Tynkkysen seksuaalisesta suuntautumisesta, josta hän on puhunut muun muassa Big Brother -ohjelmassa.

– Aloin kuvata dokumenttia keväällä 2017. Silloin ymmärsin, että jos suhteeni tulee esille, minut voidaan erottaa seurakunnasta. Kerron dokumentissa, mitä seurakunta on minulle merkinnyt ja miten rakas paikka se on ollut minulle, Tynkkynen sanoo.

Tynkkynen toimii itse Uskovaiset homo -Facebook-ryhmän ylläpitäjänä. Hän tietää, että vastaavanlaiset tilanteet ovat yleisiä niin helluntaiseurakunnissa kuin muissa uskonnollisissa yhteisöissä.

– Tiedän, että on olemassa helluntaiseurakuntia, joissa voi olla mukana vaikka eläisi parisuhteessa samaa sukupuolta olevan ihmisen kanssa. Usein se hyväksytään, kunhan siitä ei pidetä isoa ääntä. Lisäksi tiedän, että yhä edelleen monet solmivat kulissiavioliittoja, koska eivät voi elää avoimesti homosuhteessa, hän sanoo.

Enemmin keskustelua kuin oikeutta

Tällä hetkellä Tynkkynen ei vielä tiedä, miten hän aikoo asian kanssa edetä. Hän itse toteaa, ettei ole valmis riitauttamaan erotuspäätöstään.

– Jos ei tarvitsisi lähteä oikeuteen asti, silloin seurakunnissa olisi enemmän tilaa käsitellä tätä asiaa. Minusta tuntuu, että jos tästä lähtee käräjille, se ajaa toiset suoraan puolustusasemaan ja taistelemaan oman näkemyksensä puolesta. Itse toivoisin sitä, että seurakunnissa käytäisiin syvä itsetutkiskelu ja pohdittaisiin sitä, pitäisikö raamatuntulkintaa näiltä osin päivittää, Tynkkynen sanoo.

"Rikkoo uskonnonvapauslakia"

Siviilioikeuden professori Urpo Kangas sanoo, että uskonnollisesta yhdyskunnasta erottaminen rikkoo ainakin yksilön uskonnonvapautta.

– Erottaminen loukkaa vahvasti ihmisen uskonnonvapautta. Uskonnonvapauslaissa ei ole sellaista kohtaa, että yhdyskunta voi erottaa jäsenensä, joten riidattomasti tällainen päätös on uskonnonvapauslain vastainen, Kangas sanoo.

Hän korostaa sitä, että uskonnollisilla yhteisöillä on kuitenkin omat sisäiset sääntönsä, joita jäsenet voivat sitoutua noudattamaan liittyessään uskonnolliseen yhdyskuntaan. Käytännössä seurakunnat voivat siis varsin vapaasti päättää itse kenet ne hyväksyvät jäseneksi ja kenet eivät.

– Olennaista on se, mitä yhteisön säännöissä sanotaan jäsenen erottamisesta, Kangas sanoo.