Sebastian Tynkkynen ehdottaa: 16-vuotiaille mahdollisuus allekirjoittaa kansalaisaloite

Perussuomalaisten oululainen kansanedustaja Sebastian Tynkkynen ehdottaa lakialoitteessaan kansalaisaloitteiden allekirjoittamiseen vaaditun ikärajan laskua 16 vuoteen, kun se tällä hetkellä on 18 vuotta.

– Olen huomannut, että vaikka vaalien alla puolueet ovat olleet äänestysikärajasta erimielisiä, kaikki ovat kuitenkin halunneet, että nuoret kiinnostuisivat enemmän yhteiskunnallisista asioista. Vähemmälle huomiolle on jäänyt se, että osallistumisoikeutta voidaan helposti laajentaa suoran demokratian eli kansalaisaloitteiden puolella, sillä nämä aloitteet käsitellään joka tapauksessa edustuksellisen demokratian parissa, eduskunnassa, Tynkkynen sanoo.

Kansalaisaloitteen mahdollistava laki tuli voimaan vuonna 2012.

– On ensisijaisen tärkeää saada nuoret enemmän vaikuttamaan yhteiskunnallisiin asioihin, mutta se ei tapahdu itsestään. Tilanne on nuorten osallistumisen kannalta kiusallinen, sillä he eivät voi itse allekirjoittaa kansalaisaloitteita, joihin kuitenkin ovat keräämässä allekirjoituksia toreilla ja tapahtumissa, Tynkkynen toteaa.

Tynkkynen huomauttaa, että asia on ajankohtainen, sillä eduskunta keskusteli keskiviikkona kansalaisaloitelain muuttamisesta.

Äänioikeutettu Suomen kansalainen voi tehdä kansalaisaloitteen. Kansalaisaloitteella ehdotetaan uutta lakia, muutosta olemassaolevaan lakiin tai olemassaolevan lain kumoamista

Kansalaisaloite etenee eduskunnan käsiteltäväksi, jos se on kerännyt vähintään 50 000 kannatusilmoitusta kuuden kuukauden kuluessa.

Oikeusministeriön ylläpitää kansalaisaloite.fi-verkkopalvelua, jossa voi tehdä kansalaisaloitteita sekä kannattaa aloitteita.

Tällä hetkellä palvelussa on avoinna 60 kansalaisaloitetta. Viimeisin niistä on tehty sunnuntaina. Aloitteessa vaaditaan työehtosopimusshoppailun kieltämistä lailla.