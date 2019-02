Sdp:n työllisyystavoitteiden arkkitehti Ihalainen: 75 prosentin työllisyysaste, irtisanomisista pidättäydyttävä

Ex-työministeri, Sdp:n kansanedustaja Lauri Ihalainen vetoaa yrityksiin, että ne pidättäytyisivät irtisanomisista.

– Nyt on merkkejä, että yrityksissä viriää yt-neuvotteluja työvoiman vähentämiseksi ja töiden uudelleen järjestämiseksi. Olisi tärkeää, että tulevaisuuteen katsovat yritykset pitävät irtisanomiskynnystä korkeana ja puskuroivat rahoitusta henkilöstökoulutukseen ja työkykyä vahvistaviin toimiin, Ihalainen sanoo tiedotteessaan.

Ihalaisen mielestä 75 prosentin työllisyysaste on oikea tavoite, mutta talouden epävarmuuksien lisääntyessä vaikea toteuttaa.

Silti sitä kannattaa tavoitella, sillä jo yhden prosentin nousu työllisyysasteessa tuo Ihalaisen mukaan miljardin euron tulot julkiseen talouteen.

Ihalainen esittää työmarkkinajärjestöille sellaisten toimien miettimistä, joiden avulla muutostilanteessa henkilöstöä voitaisiin uudelleen kouluttaa, eikä irtisanoa.

Lauri Ihalainen on täysillä mukana Sdp:n eduskuntavaalikampanjassa, mutta ei itse ole enää ehdolla vaaleissa. Ihalainen on ollut keskeisesti mukana, kun puolue on laatinut talous- ja työllisyystavoitteensa vaalien jälkeisiä hallitusneuvotteluja silmällä pitäen.