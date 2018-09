Sdp:n riveistä heti vastakuitti Rinnettä tylyttäneelle Orpolle – Paatero syyttää väärinymmärtäjäksi: "Sote-paniikki jatkuu hallituksella"

Kokoomuksen puheenjohtaja, valtiovarainministeri Petteri Orpon mukaan Sdp:n puheenjohtaja Antti Rinne näyttää muuttaneen linjansa ja tukevan hallituksen johdolla tehtävää sote-valmistelua.



– Hänen linjansa on nyt muuttunut. Hän on luopunut omasta sosiaalidemokraattien mallista. Tiedossa on, että se on perustuslain vastainen ja sekava ja monimutkainen. Hän ei puhu enää siitä, vaan on ryhtynyt puhumaan siitä, että soten hyvän valmistelun maakunnissa pitäisi jatkua. Jos mietitään, että mitä siellä valmistellaan, niin siellä valmistellaan hallituksen esityksen mukaista sote-ratkaisua, Orpo sanoi kokoomuksen puoluevaltuuston kokouksen yhteydessä sunnuntaina Helsingissä.

Lauantaina kokoomuksen varapuheenjohtaja, oikeusministeri Antti Häkkänen sanoi Verkkouutisten haastattelussa, että sdp:n sote-linjassa on tapahtunut kuluneella viikolla täyskäännös. Häkkäsen mielestä sdp on yht´äkkiä hylännyt Rinteen sote-mallin ja todennut, että jatketaan hallituksen mallilla.

Sdp:n riveistä iskettiin välittömästi takaisin. Kansanedustaja Sirpa Paateron mukaan hallitus on paniikissa soten kanssa.

– Sote-paniikki jatkuu hallituksella. Nyt väärinymmärtäjänä panikoi kokoomuksen Petteri Orpo vuorostaan.

– Hallituksen oma malli on törmännyt jo kaksi kertaa perustuslakiin ja ymmärrän, että siellä alkaa tulla paniikki ja aletaan syytellä muita. Vaikka kokoomuksesta yritetäänkin nyt hämätä näillä puheilla, niin en usko, että kansalaiset niistä hämääntyvät, sanoo Sirpa Paatero.

Sirpa Paatero syyttää Petteri Orpoa väärinymmärtäjäksi. KUVA: Kimmo Brandt / Compic / Eduskunta

Paateron mukaan sote-uudistus tarvitaan, mutta ei nykyisellä toimintatavalla.

– Sote-uudistus tarvitaan, mutta ei lehmänkauppa-mallilla, jossa keskusta saa maakuntansa ja kokoomus markkinamallinsa. Eihän ihmiset tästä hämäänny, että syytellään muita, kun hallituksen oma malli on jo useamman kerran todettu huonoksi ja toteuttamiskelvottomaksi.

Paateron mielestä tarvitaan kokonaisuuksia, joissa perusterveydenhuolto, erikoissairaanhoito ja sosiaalitoimi on integroitu yhteen.

– Sellaista valmistelua tehdäänkin nyt eri puolilla maata.

Paateron mukaan se ei taas missään nimessä tarkoita sitä, että sdp olisi tyytyväinen hallituksen sote-linjaan.

– Se ero hallituksen sote-linjaan. Meillä markkinat eivät olisi samalla viivalla julkisen puolen kanssa, vaan julkinen puoli johtaa. Emme luovuttaisi automaattisesti sitä yli viittä miljardia euroa yksityisille.

Demarikansanedustaja sanoo, että toinen ero sdp:n ja hallituksen sote-linjassa on, että sdp oli tekemässä sosiaali- ja terveydenhuollon uudistusta, ei koko aluehallinnon uudistusta.

– Keskusta on halunnut koko aluehallinnon uudistusta ja sitä, että kunnilta siirretään muitakin tehtäviä pois.

Paateron mielestä hallituksen sote- ja maakuntauudistuksen ongelmana onkin se, että ollaan tekemässä liian paljon yhdellä kertaa.