SDP:n Rinne Ylellä: Sipilä itse pitkälti syyllinen työmarkkinoiden jännitteisiin – "Hallitus toiminut hyvin pitkälle työnantajan edusmiehenä"

Miten irtisanomissuojan heikentäminen lisää pienyrittäjien halukkuutta palkata lisää työntekijöitä? Käytännössä pienyrittäjät ottavat määräaikaiseen työsuhteeseen työvoimatoimiston palkkatuella työllistettävän työttömän työnhakijan ja uusi työllistettävä astuu tukityösuhteeseen kun edellinen saadaan ulos yrityksestä.

Tosiasiassa tämä työmarkkinoita VÄÄRISTÄVÄ TUKITYÖLLISTÄMISKÄYTÄNTÖ on jatkunut vuosikymmeniä ja nyt hallitus Sipilän johdolla on ottamassa käyttöön laillisesti "pärstäkerroin tulkinnan" yrityksen henkilöstöhallinnon "työvälineeksi".

On vaikea uskoa työllisyyden parantuneen kuten uutisoitu on! Hallituksen toiminta on kieroa!