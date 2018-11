SDP:n Rinne tarjosi maksutonta varhaiskasvatusta lääkkeeksi lapsipulaan – naurahti vanhalle lipsahdukselleen

Ei mitään uutta auringon alla, sillä sosialistit tarjoavat sosialismin tuhoamalle yhteiskunnalle lääkkeeksi lisää sosialismia. Sosialismin kaikkein tärkein peruskivi on se, että kansa ei voi olla terve ja vauras tai muutenhan sosialismin "ilosanoma" loputtomista veroista ja säännöistä ei oikein iskisi. Sosialistit ensin viekkaudella ja oveluudella tuhoavat yhteiskunnan kertomalla tarinoita siitä kuin rikkaita täytyy verottaa. Lopulta kun he saavat sanomansa läpi, niin kansa huomaa yllätyksekseen, että heitä itseään verotetaan jokaisesta mahdollisesta asiasta. Menit kauppaan, huoltoasemalle, laitoit valot päälle tai kävit töissä, niin sinua verotetaan rankasti ja se on sosialismia se. Nyt kun sitten kenelläkään ei ole aidosti mahdollisuutta selviytyä arjesta, niin siihen välin iskee sosialistit kymmenillä eri ohjelmilla eli "ilmainen sitä" ja "ilmainen tätä". Kaikki tämä rahoitetaan sinun omasta selkänahasta ja tuskin edes huomaat, niin jatkat elämääsi entistäkin ankeampana kädestä suuhun ja päivästä toiseen nipinnapin selviämällä.

Joskus kuulee puhuttavan, että sosialismi ja sosiaalidemokratia eivät olisi sama asia, mutta se on pelkkää hiusten halkomista. Kyseessä on saman tunkion eri nurkkaukset että siinä on sinun mahdollisuudet valita.