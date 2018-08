SDP:n Rinne ruoskii budjettiehdotusta: Puhditon esitys, joka lisää eriarvoistumista – "Ei viitettäkään välttämättömistä tulevaisuusinvestoinneista"

Budjetti on Rinteen mielestä huono, koska löytyy "vain pari pientä uutta menolisäyskohdetta". Antti ei ole sisäistänyt yli varojemme elämistä, mikä tietysti näkyi myös hänen ministerikaudellaan. Hallituksen pitää saada säästöt maaliin. Sote on kuitenkin kaikkein tärkein asia. Vuotuiset kolmen miljardin säästöt on saatava tällä hallituspohjalla, koska muuten niitä ei saada ollenkaan.