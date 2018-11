Sdp:n Rinne pitää kiinni eläkeläisten vappusatasesta: "Siitä 60 euroa olisi jo kuitattu, jos olisimme hallituksessa"

vaikka takuueläkettä nostettais satanen, niin ei se sitä nouse. jos ansio eläke on vaikka tonni ja takuueläke sanotaan olevan 1400, niin eläkkeeksi sovitellaan noiden keskiarvo, eli eläkeläisen brutto eläke on 1200. jos ansio eläke on taas vaikka 800, niin bruttoeläkkeeksi jää 1100