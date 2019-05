Sdp:n Lindtman vahvisti: Puheenjohtajat sopineet, että valtion pysyvät menot nousevat 1,2 miljardia euroa

Valtion omaisuutta menossa myyntiin mahdollisesti jopa lähes kolmen miljardin euron edestä.i

Sdp:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Lindtman vahvisti, 1,2 miljardia pysyviä menoja on puolueiden puheenjohtajien hallitusneuvotteluissa läpikäymä raami.

– Sen puitteissa nyt lähdetään katsomaan, mitä se eri sektoreilla tarkoittaa. Eli se on pohja, josta lähdetään jatkoneuvotteluihin, Lindtman sanoi sdp:n eduskuntaryhmän kokouksen jälkeen.

Hän ei kommentoinut Helsingin Sanomien tietoja, joiden mukaan valtion omaisuutta olisi menossa myyntiin jopa lähes kolmen miljardin euron edestä.

– Hallituksen muodostaja (Antti Rinne) vastaa tarkempiin kysymyksiin mukaan lukien valtion omistajapolitiikka. Me keskityimme isoihin sektoreihin, koulutukseen, sosiaali- ja terveyspalveluihin, infrakysymyksiin ja eriarvoisuuden vähentämiseen. Eli oikeastaan niihin kysymyksiin, jotka ovat toisella kierroksella näissä työryhmissä pöydässä.

Lindtmanin mukaan neuvotteluissa on viime viikosta otettu iso loikka ja tehty merkittäviä edistysaskeleita.

– Joka päivä ja tunti mennään eteenpäin, ja nyt edessä on loppupuristus. Ryhmä totesi, että hallitusneuvottelijoilla on täysi tuki siihen, että maahan saadaan toimintakykyinen enemmistöhallitus. Ennen kaikkea sellainen hallitus, jonka ohjelmassa näkyy kansalaisten vaaleissa sanoma muutos, jonka kärkenä on eriarvoisuuden torjunta.

Lindtmanin mukaan sdp:n eduskuntaryhmä korosti nimenomaan kansalaisten eriarvoisuuden vähentämistä, kun lähdetään loppuneuvotteluihin ilmiöpöytiin.

Keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Kaikkonen kertoi, että keskustan eduskuntaryhmä kävi läpi hallitusneuvottelujen tilannetta, mutta hän ei avannut yksityiskohtia.

– Kyllä tässä vielä tekemistä on ennen kuin ollaan maalissa.

Kaikkonen ei ottanut kantaa, miten valtion pysyvät lisämenot 1,2 miljardia euroa katetaan. Julkisuuteen tulleiden tietojen mukaan uusi hallitus olisi korottamassa tuntuvasti veroja, yhteensä 700 miljoonaa euroa.

Keskustan kynnyskysymyksiin kuuluu yrittäjävähennyksen säilyttäminen. Lännen Median tietojen mukaan vähennys on säilymässä, mutta siihen tulee 5 000–7 000 euron yläraja, mutta vähennysprosentti mahdollisesti nousee.

Keskustalähteistä vahvistetaan myös, että tiedot valtion miljardiluokan omaisuuden myynnistä pitävät paikkaansa. Vasemmistoliitolle valtion omaisuuden myynti on ollut vaikea kysymys hallitusneuvotteluissa.