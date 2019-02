Sdp:n Lindman valtiovarainministeriön virkamiespuheenvuorosta: "Nyt pitää siirtyä uudistuslinjalle"

Sdp:n eduskuntaryhmän puheenjohtajan Antti Lindtman sanoo, että valtiovarainministeriön virkamiespuheenvuoro korostaa aiempaa enemmän työllisyyttä lisäävien kestävien rakenteellisten uudistusten tärkeyttä. Niitä tarvitaan ratkaisuna julkisen talouden vahvistamiseen.

– On selvää, että mitä useampi ihminen on töissä, sitä vahvempi on julkinen talous, Lindtman sanoo.

Virkamiesten puheenvuoro vahvistaa Lindtmanin mukaan sitä käsitystä, että leikkauspolitiikan sijaan nyt on keskityttävä todellisiin uudistuksiin.

– Tämä vaalikausi on osoittanut, että leikkauspolitiikalla ei kestävyysvajetta saatu taklattua. Siksi nyt pitää siirtyä uudistuslinjalle, Lindtman painottaa.

Lindtman nostaa esiin neljä välttämätöntä isoa uudistusta, jotka ensi vaalikaudella on tehtävä tukemaan kestävää kasvua ja työllisyyden parantumista.

– Tarvitsemme osaamista lisäävän ja syrjäytymistä ehkäisevän maksuttoman toisen asteen, joka toteutetaan oppivelvollisuutta laajentamalla. Nykyisillä ja tulevilla työmarkkinoilla ei enää pärjää pelkällä perusasteen koulutuksella.

Lisäksi tarvitaan joustava perhevapaauudistus, joka lisää vanhemmuuden tasa-arvoa ja parantaa naisten työmarkkina-asemaa.

Lasten tasa-arvoa sekä vanhempien työllisyyttä taas on Lindtmanin mukaan tuettava varhaiskasvatusuudistuksella.

– Tarvitsemme myös kannustavan ja yksinkertaisen sosiaaliturvauudistuksen. Työn vastaanottaminen pitää aina olla kannattavaa, hän toteaa tiedotteessaan.

Lindtmanin mukaan seuraava hallitus ei myöskään pääse karkuun oikeudenmukaisuuden vaatimusta.

– Vanhusten hoivan epäkohtiin sekä köyhyyden torjuntaan on vihdoin tartuttava tosissaan, hän vaatii.