Sdp:n puoluesihteeri Antton Rönnholm on päättänyt pyrkiä europarlamenttiin. Rönnholm uskoo, että sdp:n nykyisillä kannatusluvuilla puolueen on mahdollista saada kolme meppiä.

Helsinki

– Eurovaalit kiinnostavat minua henkilökohtaisesti eniten, ne ovat asiasisällöltään lähimpänä itseäni, sdp:n puoluesihteeri Antton Rönnholm perustelee asettumistaan ehdolle 26. toukokuuta järjestettäviin eurovaaleihin.

Päätöstä ehdokkuudesta edelsi sisäinen kiirastuli. Puoluesihteerin kevät on kiireinen jo muutenkin kaksien vaalien takia.

– Pitää kokeilla ja tehdä asioita, jotta ei jää jälkeenpäin harmittamaan. On otettava riskejä.

Rönnholm on toiminut sdp:n puoluesihteerinä vuoden 2017 puoluekokouksesta lähtien. Hän uskoo, että europarlamentaarikon ja puoluesihteerin työt voisi sovittaa yhteen, jos hän tulisi valituksi mepiksi. Sdp:llä on jo 2020 seuraava puoluekokous, jossa puoluesihteerin paikka on jälleen avoin.

Kolmas paikka tavoitteena

Sdp:llä on kuluneella kaudella ollut kaksi europarlamentaarikkoa, Mia-Petra Kumpula-Natri ja Liisa Jaakonsaari, joka ei enää asetu ehdolle eurovaaleihin. Sdp havittelee myös kolmatta paikkaa europarlamenttiin, koska Suomi sai yhden europarlamenttipaikan lisää.

– Kolmas paikka europarlamenttiin pitäisi tulla sdp:lle näillä kannatusluvuilla, Rönnholm pohtii.

Sdp:n tunnettuja eurovaaliehdokkaita ovat muun muassa kansanedustaja Eero Heinäluoma, joka on toiminut myös sdp:n puheenjohtajana ja ministerinä ja eduskunnan puhemiehenä ja demarinuorten puheenjohtaja Mikkel Näkkäläjärvi. Kaikkiaan sdp on nimittänyt tähän mennessä 14 ehdokasta. Puolueelle tulee kaikkiaan 20 eurovaaliehdokasta, loput nimitetään lähiaikoina.

Rönnholm pyrkii nyt myös isänsä jalanjäljille, sillä isä, entinen kansanedustaja Mikko Rönnholm kuului Suomen ensimmäisiin, eduskunnan valitsemiin europarlamentaarikkoihin.

Ratkaistava EU-maiden yhteisiä haasteita

Rönnholmilla on kuuden vuoden kokemus Brysselissä työskentelystä. Hän kertoo katsoneensa EU:n toimintaa monesta kulmasta.

Hän on työskennellyt Elinkeinoelämän Keskusliiton, EK:n asiantuntijana ja EU-edunvalvontatehtävissä viestintätoimisto Milttonilla sekä myös Varsinais-Suomen liiton Brysselin toimistossa. Rönnholm oli myös sdp:n europarlamentaarikko Mitro Revon avustajana.

Rönnholm haluaisi ajaa europarlamentissa ennen kaikkea sosiaalisen Euroopan asioita.

– Esimerkiksi minimisääntöjen luominen perhevapaisiin on sekä suomalaisten yritysten että työntekijöiden etu. Unionin pitää pystyä ratkaisemaan myös tulevia esimerkiksi alustatalouteen liittyviä haasteita, kuten työntekijän määritelmä.

Rönnholmin mielestä unionin pitäisi yleisesti keskittyä entistä tiukemmin rajat ylittävien ja maille yhteisten haasteiden ratkaisuun.

– Vapaan liikkuvuuden Schengen-alue vaatii toimiakseen rajavalvontaa ja valvontaan tarvitaan rahaa tuleviin budjetteihin.