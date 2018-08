Sdp syytti kokoomusta valtionvelan Suomen ennätyksestä: "Orpon kalenterissa ei koskaan ole köyhän vuoro"

Orpon kalenterissa on ollut aina köyhänvuoro kun leikkauksia on kohdennettu heille tai indeksijäädytyksiä on tehty.

Köyhät ovat syyllisiä myös jo 109 miljardin valtionvelkaan ja vaalipuheissa tämä on kreikantie.

Tämä kreikantie on verotuksen pohjan rapauttaminen ja verolahjat yritystukina sekä suorina veronalennuksina pääoma- ja tuloverotuksessa.