SDP Soinin aborttipuheista: Oppositio koolle, välikysymys harkinnassa

Soini on siinä oikeassa, että hänellä saa olla omia mielipiteitä. Ongelma onkin siinä, milloin ja kenelle niitä omia kantoja esittää maailmalla. Jos eduskunnan ja omat mielipiteet menevät näin pahasti ristiin, niin on väärässä työssä. Eduskunnan rivikansanedustajana voi huudella mitä haluaa, kuten Soini on aikanaan tehnyt, mutta siinäkin pitäisi huomioida työnantajat, eli äänestäjät. En ymmärrä näitä Soinin amerikan rukousaamiaisiakaan, jotka on nimetty virkamatkoiksi valtion varoin.