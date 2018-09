Sdp lähtee tavoittelemaan kolmea paikkaa europarlamenttiin – puolue julkisti ensimmäiset ehdokkaansa

Sdp:n puheenjohtaja Antti Rinne sanoo, että sdp lähtee tavoittelemaan Suomelle ilmeisesti tulevaa lisäpaikkaa Euroopan parlamenttiin. Kolmas paikka on Rinteen mukaan mahdollinen, jos nykygallupit toteutuvat

Helsinki

Sdp asetti tänään ensimmäiset eurovaaliehdokkaansa. Kolme ehdokkaista on uusia, Mikkel Näkkäläjärvi,Kaisa Penny ja Tuulia Pitkänen. Nykyisistä sdp:n europarlamentaarikoista ehdolle asettuu vaasalainen Miapetra Kumpula-Natri, 46.

Mikkel Näkkäläjärvi, 28, on rovaniemeläinen demarinuorten puheenjohtaja. Tuulia Pitkänen, 26 on helsinkiläinen Euroopan demarinuorten kattojärjestön pääsihteeri. Kaisa Penny, 36 on tamperelainen Kalevi Sorsa-säätiön toiminnanjohtaja.

Sdp:n europarlamentaarikkoja kuluvalla kaudella ovat olleet Liisa Jaakonsaari ja Miapetra Kumpula-Natri. Oululainen Jaakonsaari ilmoitti hiljattain, ettei enää lähde ehdolle.

Rinne sanoi, että sdp tulee asettamaan kaikki 20 ehdokasta. Loput nimet julkaistaan syksyn aikana.

Ensi kertaa alle 30-vuotias sdp:n meppi

Näkkäläjärvi kertoi uskovansa, että sdp:n listalta valitaan ensi keväänä ensi kertaa alle 30-vuotias meppi. Näkkäläjärven mielestä Euroopan unionin on tiivistyttävä. Hän aikoo pitää erityisesti esillä ilmastonmuutoksen vastaista kamppailua, ihmisoikeuksia ja demokratiakehitystä.

Brysselissä asuva Tuulia Pitkänen johtaa kaikkiaan 67 eurooppalaisen demarinuorten kattojärjestöä. Hän ei edes muista aikaa, jolloin Suomi ei ollut Euroopan unionin jäsen. Nykyisestä Euroopan kehityksestä Pitkänen on huolissaan. Hän haluaa lähteä edistämään sosiaalisempaa Eurooppaa ja tasa-arvonäkökulmia ja naisten oikeuksia.

Kaisa Penny on tehnyt eu-politiikkaa erilaisissa järjestöissä ja toimii myös sdp:n periaatetyöryhmän jäsenenä. Hän määrittelee itsensä federalistiksi. Pennyn mielestä tarvitaan kuitenkin parempaa EU:ta kuin nykyinen, erityisesti tasapainotusta sosiaalisen ulottuvuuden ja talouden välille.

Miapetra Kumpula-Natri on toiminut kuluvalla kaudella Euroopan parlamentissa teollisuus- ja energiavaliokunnassa ja työelämävaliokunnassa. Kumpula-Natri oli myös parlamentissa raportoijana päätöksessä, joka sinetöi matkapuhelujen roaming -maksujen poiston kesäkuussa 2017. Maksujen poisto on Kumpula-Natrin mukaan helpottanut kuluttajien arkea ja lisännyt investointeja.

Uudelle kaudelle pyrkivän Kumpula-Natrin teemoja ovat digitalisaatio, työ ja työntekijät sekä ilmasto- ja energia-asiat.

Suomen puheenjohtajuus mielenkiintoisella hetkellä

Euroopan unionin vaalit pidetään toukokuussa 2019. Suomi aloittaa EU:n puheenjohtajamaana heinäkuun 2019 alussa.

Sekä Rinne että sdp:n puoluesihteeri Antton Rönnholm sanoivat, että Suomen EU-puheenjohtajuuskausi osuu monelta kannalta mielenkiintoiseen ajankohtaan. Toukokuun parlamenttivaalien jälkeen uusi Euroopan parlamentti järjestäytyy ja uusi EU-komissio ja sen myötä tuleva työohjelma ovat muotoutumassa.