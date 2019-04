Sdp käy jo tänään taloustunnusteluja: Rinne: "Hyvä tietää, mitä mahdolliset hallituskumppanit ajattelevat"

Miten niin ''jo''?

Hallitusneuvottelut on tietenkin oltava käynnissä vähintäänkin alustavilla kyskyksillä ja tunnusteluilla. Varsinkin nyt kun on selvää luppoaikaa muista töistä Eduskunnan järjestäytyessä uusien edustajien sisäänajon vasta käynnistyttyä. Vaalivoittajien ja suurimpien puolueiden - mutta ei suuria hävinneiden - on tietenkin edettävä täydellä höyryllä että isänmaa saa hallituksen ilman mitään viivytyksiä.