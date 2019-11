Savustetuissa kirjolohifileissä kypsennysvirhe – Lidl ja SOK vetävät tuotetta pois myynnistä

Lidl ja SOK ovat poistaneet myynnistä savustettua kirjolohifilettä, koska tuotteen valmistuksessa on tapahtunut virhe.



Kummastakin kauppaliikkeestä kerrotaan, että kala ei ole välttämättä kypsentynyt sisältä kunnolla.



Takaisinveto koskee kummassakin liikkeessä tuote-erää, jonka viimeinen käyttöpäivä on 29.11.2019.



Lidl kertoo, että Isokari-kirjolohifilettä on myyty kaikissa Suomen Lidl-myymälöissä. Tuote painaa noin 750 grammaa. Sen eränumero on 603154.



Kuluttajia pyydetään jättämään tuote käyttämättä. Asiakkaat voivat halutessaan palauttaa virheellisen tuotteen mihin tahansa Lidl-myymälään, jossa tuotteen hinta hyvitetään.



SOK on puolestaan ilmoittanut vetävänsä kaupoista pois tuotteen, jonka nimi on Rainbow Savustettu Kirjolohifileepala. Tuote on myyty noin 250 gramman pakkauksissa. Kuluttajia pyydetään hävittämään tuote.



Tuotteita on myyty seuraavissa S-ryhmän myymälöissä: Prisma, S-market, ABC-market, Sale, Alepa ja Sokos.