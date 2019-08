Sanna Marinin avaus työajan lyhentämisestä jakaa mielipiteitä: Moni kannattaa lyhyempiä työpäiviä uusien työpaikkojen toivossa, mutta osa pitää ajatusta utopistisena

SDP:n Sanna Marinin viikonloppuinen avaus lyhyemmästä työpäivästä ja työviikosta kirvoitti runsaasti keskustelua uutisen kommenttiosiossa. Uutiseen tuli vuorokaudessa lähes 200 kommenttia.

Ajatus nelipäiväisestä työviikosta ja kuusituntisista työpäivistä jakoi Kalevan lukijoiden mielipiteitä rajusti.

Osa kommentoijista oli Marinin kanssa päinvastaista mieltä ja toivoi työajan lyhentämisen sijaan työajan pidennystä. Osassa ehdotuksissa ei tosin pidennettäisi kokonaistyöaikaa, vaan viikon työaika tehtäisiin pidempien päivien vuoksi esimerkiksi kolmessa päivässä.

"Päinvastoin, työaikaa olisi pidennettävä vaikkapa 12 tunnin päiviin. Tällöin työviikon tekee kolmessa päivässä. Työmatkoihin menisi aikaa ja polttoainetta 3/5 tavallisesta työajasta. Kokonaisuudessaan erityisesti ympäristölle tämä olisi palvelus, liikennepäästöt jos ei ihan 3/5 menisi mutta lähelle. Kaikille aloille ja ihmisille tämä ei tietenkään välttämättä sovi", kirjoittaa nimimerkki Tuumar1.

"Kuuden päivän työviikko takasin.", nimimerkki Loppuu lorvailu toteaa.

"Työnantajalle olisi sama onko työviikko 4-päiväinen jos työn tuottavuus ja palkkakustannukset pysyisivät samana. Työn tuottavuus pysyisi samana kun työntekijöitä on neljän sijaan viisi. Työntekijän sen sijaan pitäisi pärjätä 20% alemmalla palkalla. Palkanalennus vaatisi että elämisen, asumisen ja muita menoja ja veroja pitäisi keventää jotta oma elintaso ei laskisi. Käytännössä kaikkiin veroihin ja menoihin pitäisi tulla 20% alennus. SDP ja muut vasemmistopuoleet ovat sen sijaan korottamassa elämisen ja asumisen kustannuksia koska korottavat veroja miljardilla. Suunta on siis täysin päinvastainen kuin mitä Sanna Marin esittää.", kommentoi nimimerkki Ryöstöverotus esteenä.

Työajan lyhentäminen sai kommenteissa myös runsaasti kannatusta. Ehdotuksen ajateltiin synnyttävän lisää työpaikkoja.

"Työaikaa voisi lyhentää 20% eli sen yhden päivän ja palkkaa pienentää 10%, syntyisi lisää työpaikkoja ja palkalla pystyisi vieä elämään.", perustelee nimimerkki Rosentti.

"Itse olisin heti valmis neljän päivän työviikkoon vastaavasti pienemmällä palkalla. Ja tiedän monta muutakin jotka olisivat valmiita samaan. Viisi lyhempää viikkoa tekevää mahdollistaa yhden täyttä viikkoa tekevä työntekijän palkkaamisen. Näin siis teoriassa.

Hallituksen tehtäväksi jää työnantajan kulujen ohjaaminen työmäärään, eikä työntekijämäärään perustuvaksi.", kirjoittaa nimimerkki Kyllä!.

Työajan lyhentämistä kannattavat kommentoijat nostivat esiin myös elämänlaadun parantamisen palkan laskusta huolimatta.

"Olemassa oleva työ olisi todellakin aihetta jakaa useammalle. Ihan vakituisena työnä, jos osaamista, pätevyyttä ja ahkeruutta on. Liikaa on nyt ihmisiä kaikenlaisissa työkokeiluissa ja työttöminä. Kaikkien elämänlaatu paranisi. Toki palkkani pienenisi, mutta toimeen tulisin ihan riittävän hyvin. Säästeliäästi (samalla automaattisesti luontoa säästäen) kun elää, ei loppujen lopuksi kauheesti rahaa tarvitse. Vapaa-aika sen sijaan on rajallista. Nautitaan elämästämme ja annetaan aikaa läheisille!", kirjoittaa Oikeudenmukaisuuden ja ihmisyyden puolesta.

"Tämähän on mahdollista jo nyt, tälläkin hetkellä teen 6 tunnin työpäivää. Tulot tippuu mutta minulle rahan määrä ei ole tärkein mittari maailmassa. Ei siis sovi niille joiden ihmisarvo on riippuvainen rahan ja tavaran määrästä. Ja kyllä, on asuntolainaa uudehkosta omakotitalosta ja perhettäkin elätettävänä. Ja ei, itse aion velkani maksaa ja olen kohta sen maksanutkin.", kirjoittaa Julmaölkky.

"Ehdottomasti kannatetaan työajan lyhennystä. Hölmömpikin ymmärtää että jakamalla työtä useammalle voidaan työn verotusta keventää kun elätettäviä on vähemmän. Lisäksi kun tekee 6h työpäivän vain yhdellä tauolla, niin todellinen lyhennys on vain 1,5h/päivä.

Toki noin lyhyen päivän tekee helposti ilman taukojakin", perustelee kommentoija Vuorotyössä.