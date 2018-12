Sankka sumu viivästyttää lentoja Helsinki–Vantaalla, myös Oulun-lentoja on myöhässä

Sumuinen sää vaikuttaa lentoliikenteeseen Helsinki–Vantaan lentoasemalla perjantaina, kertoo Finavia. Lennonjohto asetti rajoituksia sekä saapuvaan että lähtevään lentoliikenteeseen.



Sumun ja rajoitusten vuoksi lentoliikenteessä on ollut viiveitä perjantai-iltapäivän aikana, kun koneita on voitu ottaa vastaan hitaammalla tahdilla. Viiveitä on myös myöhäisillan lennoilla.

Myös useat Oulun ja Helsingin väliset lennot ovat myöhässä. Finavia kehottaa matkustajia seuraamaan oman lentoyhtiönsä tiedotusta.

Lähtevien ja saapuvien lentojen reaaliaikaisia aikataulutietoja voi seurata Finavian verkkosivuilta.