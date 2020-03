Sankarikissa Miu aistii omistajansa alhaiset verensokeriarvot ja tarvittaessa herättää yöllä

Suomen Kissaliitto myöntää vuosittain Sankarikissan arvonimiä kissoille, jotka ovat vaikuttaneet merkittävästi siihen, että ihmishenkiä on pelastunut ja vakavilta sairaustapauksilta on vältytty.



Vuoden 2019 sankarikissan arvonimen saavat Kitty, Naava ja Miu. Sankarikissoista yksi on Ocicat-rotuinen kissa ja kaksi sankarikissaa ovat kotikissoja.

Sankarikissa Kitty herätti perheen, kun kodin terassi oli syttynyt palamaan.

Ocicat-rotuinen sankarikissa Miu aistii omistajansa hypoglykemian eli alhaiset verensokeriarvot ja tarvittaessa herättää diabetesta sairastavan omistajansa keskellä yötä. Kissa huolehtii, että omistajan verensokeriarvot saadaan nousuun.



Sankarikissa Kitty herätti perheensä keskellä yötä, sillä kodin terassi oli syttynyt palamaan pihalle jätetyn ulkokynttilän vuoksi.



Sankarikissa Naava puolestaan havahdutti murinallaan omistajansa katsomaan rappukäytävään, jolloin omistaja kuuli avunhuutoja alakerrasta. Iäkäs rouva oli kaatunut kotonaan ja murtanut lonkkansa.