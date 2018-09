Kynttilä-Tuotteen tehdas palaa edelleen voimakkaasti Salon Halikossa. Alueen asukkaita evakuoidaan myrkyllisen erittäin runsaan savun muodostuksen takia. Päivystävä päällikkö Mika Kontio kertoo evakuoinnin koskevan tällä hetkellä arviolta 200-300 ihmistä.

Useampia ihmisiä on kuitenkin kehotettu sulkemaan ovet, ikkunat ja ilmanvaihdon.

- Runsas savupatsas painaa Halikkoon ja Salon kaupunkia kohti. Siellä ei ole suoranaista evakuointitarvetta tällä hetkellä, mutta olemme kehottaneet ihmisiä sulkemaan ovet, ikkunat ja ilmanvaihdon, jos he havaitsevan savua. Tarvittaessa tulee poistua raikkaammille ilmoille, Kontio kertoo.

Kontio kertoi aamulla noin puoli kahdeksalta, että tehdas paloi edelleen voimakkaasti ja savua muodostui erittäin runsaasti.

- Olemme hyväksyneet, että arviolta 5 000 neliön tuotanto- ja toimistopuoli on nyt tuhoutumassa kokonaan. Keskitymme nyt varastotilaan, joka on arviolta 4 000 neliötä. Se on täynnä tulevan sesongin tuotteita. Yritämme nyt saada ne säilymään.

Kontio myös tarkensi aiempia tietoja. Aiemmin pelastuslaitos arvioi rakennuksen olevan noin 3 000 neliötä, kun se on todellisuudessa noin 9 000 neliötä.

Lisäksi Kontio kertoo paljastuneen, että tuotantopuolella on 200 tonnia parafiinia aiemmin luullun 3 000 litran sijaan.

Rakennuksen keskellä sijaitseva toimisto auttaa palon rajaamisessa

Öljypalon tavoin parafiinia ei voi sammuttaa vedellä, koska palo vain yltyisi siitä. Kontion mukaan toimistotilassa ei kuitenkaan ole parafiinia, mikä helpottaa palon rajaamista.

- Tuotanto-osa on ensimmäisenä, toimisto keskellä ja sitten on varasto-osa. (Palon) rajoituslinjan tekemistä helpottaa se, että keskellä olevaan toimistoon voidaan käyttää vettä.

Hieman ennen kello kuutta aamulla paloa oli sammuttamassa 20 pelastuslaitoksen yksikköä. Yksiköitä oli paikalla ympäri Varsinais-Suomea ja lisää oli tulossa paikalle.

Pelastuslaitos kehottaa välttämään alueella liikkumista.

Tehtaassa ei ollut yön aikana henkilökuntaa, eikä palossa ole tullut henkilövahinkoja. Palon syttymissyystä ei ole vielä tietoa.

Liikennevirasto tiedottaa, että Salon ja Turun välillä kulkeva tie 110 on suljettu Halikon ja Rikalan kiertoliittymän väliseltä osuudelta. Paikalla on liikenteenohjaus.

Kynttilä-Tuotteen toimitusjohtaja Mikko Linnamäki kertoo STT:lle, että hän ei halua tällä hetkellä kommentoida tilannetta.

Pelastuslaitos sai ilmoituksen Kailinniituntien palosta aamulla kello 4.20.