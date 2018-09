Tiedottaminen on taas mitä on. Ylen verkkosivu väittää että 3000 litraa parafiinia painaa 200 tonnia. Laskennallisesti n. 66 kiloa litra, eli yli kolme kertaa painavamppaa kuin kulta ja 66 kertaa painavampaa kuin vesi. Enpä ole vielä noin valtaviin ominaispainoihin törmännyt. Luulisin että toimittaja on suuren innostuksen sokaisemana kertonut painon sadalla. Kaksi tonnia kuulostaisi sopivalta painolta ts. 0,66 kg/litra.