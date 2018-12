Salon epäillyt teinipuukotukset yhä mysteeri – poliisi kehottaa edelleen varovaisuuteen

Varsinais-Suomen Salossa on tapahtunut noin kuukauden kuluessa kaksi tapausta, joissa teini-ikäisen tytön kimppuun on käyty teräaseella julkisella paikalla. Poliisi on tapauksista vaitonainen.

Ulkoilemassa olleen 15-vuotiaan teinitytön kerrottiin joutuneen hyökkäyksen kohteeksi Salon Alhaisissa Varsinais-Suomessa joulukuun ensimmäisenä perjantaina.

Poliisin tietojen mukaan tyttöä pahoinpideltiin jonkinlaisella teräaseella. Uhri vietiin iskun jälkeen sairaalaan, mutta fyysiset vammat jäivät vähäisiksi.

Kokemastaan järkyttynyt tyttö ei kyennyt tuolloin kertomaan tarkkaa tapahtumapaikkaa eikä kuvailemaan esimerkiksi tekijän tuntomerkkejä. Tilanne on rikosylikonstaapeli Juhani Malmbergin mukaan edelleen sama.

Vastaavan kaltainen tapaus sattui reilua kuukautta aiemmin, myös kuukauden ensimmäisenä perjantaina.

Marraskuun alussa 16-vuotiaan tytön päälle on kerrottu hyökänneen tummapukuinen, noin 180-senttinen vatsakas mies, joka pahoinpiteli tytön Isohärjänmäen pururadalla Salossa. Hyökkääjällä oli käytössään teräase.

Lounais-Suomen poliisi on vaitonainen tapauksista, mutta kehottaa ihmisiä olevan edelleen tarkkaavaisia.

– Ei ole mitään lisää kerrottavaa tässä vaiheessa. Tällä hetkellä tapauksia ei yhdistä muu kuin uhrien nuori ikä, Malmberg toteaa.

Mikäli uutta tietoa ilmenee, poliisi lupaa tiedottaa asiasta.