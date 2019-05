Sallitun puheen rajaa somessa on edelleen vaikea tunnistaa – Järjestöt ja yritykset haastavat kaikki miettimään, miten some-häirintää voidaan vähentää

Mutta kieltojen suhteen on historiassa esimerkkejä jotka valaisevat - esimerkiksi kieltolaki... Kiellot myös aiheuttavat sen että keskustelijat joutuvat pimentoon ja heihin ei voi keskustelun keinoin vaikuttaa, pitää palkata poliiseja ja sensoreita. Lasten kasvatuksesta - ja koirienkin - voi havaita että jatkuva kieltäminen tekee molemmista uhmailevia, vastahakoisia ja negatiivisia. Siksi on keksitty ja tutkittu kasvatus olemassa - ihminen on asiaa tutkinut vuosisatoja ja tietää miten virheellisiin asioihin voi saada muutoksia. Mutta, tosiasiat ovat ainoat jotka käyvät valhetta vastaan ja säilyvät ajassa, se täytyy muistaa! Eli: Minusta kielloin ei voi saada juuri hyvää aikaan vaan esimerkiksi vihaa vastaan täytyy käydä sotaan sivistyksellä ja oppimisella, asioiden ymmärryksellä... Ymmärtäminen ei tarkoita tietenkään kaiken pahan hyväksymistä.