'' Koulutuspolitiikan arvovalinnat ja suunta satavuotiaassa Suomessa ''

Hallituksemme on ilmoittanut uudistavansa Suomen koulutusjärjestelmän kokonaisuudessaan.

Mitä se tarkoittaa ja mihin sillä pyritään?

- ”Digitalisaation muodossa on avautunut tie koulujen kaupallistamiseen.”

- ”Ideologiset suhdanteet ovat tulleet nyt esille aiempaa paljaampina.”

- ”Talouskasvuun keskittyvä koulutuspoliittinen ajattelu on välinerationaalista, koska globaali kapitalismi asettaa päämäärät.”

