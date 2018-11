SAK:n Eloranta: Laajaa eläkeuudistusta ei pidä lähteä tekemään paniikissa syntyvyyslukujen takia

Lapsimäärä on korkea niissä maissa, joissa sosiaaliturva on heikko. Länsimaissa, ihmisillä on rahaa ja hyvinvointi turvattu loppuun asti. Näin ollen kaikissa länsimaissa lapsiluku väistämättä pienenee. Nykyisten eläkeläisten suuri määrähän johtuu sodan jälkeen syntyneistä suurista ikäluokista ja tasoittuu ajan mittaan. Niin kauan kuin minä muistan, on aina puhuttu että työvoima loppuu kesken. Eipäs ole vielä se päivä tullut. Pieni lapsiluku sitä paitsi sopii täydellisesti ilmasto talkoisiin, koska silloin jää aina yhden kuluttajan hiilijalanjälki pois.