SAK perääntyi: Kampanjan kiistellyt kuvat vaihdetaan uusiin

Palkansaajajärjestö SAK vetää osittain pois aloittamansa Viimeinen niitti -kampanjan kiistellyn kuvamateriaalin. SAK vastustaa hallituksen suunnitelmaa helpottaa työntekijöiden irtisanomista alle 20 henkilöä työllistävissä yrityksissä.

- Sopeutamme kuvamaailmaamme. Vanhat kuvat ovat osittain käytössä, ja uusia on tulossa. Kampanjaa viedään eteenpäin vahvalla viestillä, kertoi SAK:n johtaja Hannu Jouhki STT:lle. Kampanjan kuvat ovat herättäneet runsaasti kielteistä ja myönteistä huomiota sosiaalisessa mediassa.

- Kuvat tekivät tehtävänsä. Saimme lain (esityksen) entistä laajemman yleisön tietoisuuteen. Samoin kun siihen liittyvät ongelmat. Se tosiaan herätti keskustelua. Kun konkretisoidaan asioita kuvilla, joudutaan välillä kärjistämään, Jouhki sanoo.

Hänen mukaansa on tärkeätä, ettei keskustelu mene epäolennaisuuksiin vaan että se pysyy sisällöllisissä asioissa. SAK katsoo, että hallituksen suunnitelma lisää mielivaltaisuuksia irtisanomisissa.

Sosiaalisessa mediassa on arvostelua herättänyt muun muassa kampanjan pääkuva, jossa on mies pää siteessä ja käsi paketissa. Musta työantajahahmo sanoo: Ai vaarallinen kone? Asentees on vaarallinen. Ulos!

Tekstiosiossa kerrotaan, mistä on kyse ja miten toimia. Uudet kuvat ovat vasta tekeillä.

"Homma lähti laukalle"

Jouhki kertoo, että SAK:ssa oli varauduttu siihen, että kampanja herättää keskustelua. Se onkin saanut runsaasti arvostelua ja toisaalta myös tukea sosiaalisessa mediassa.

- SAK:ssa lähti homma laukalle. Propagandakuvassa esitetään loukkaantunut työntekijä, joka erotetaan, kun uskaltaa valittaa puutteellisesta työturvallisuudesta. Tämä on sanalla sanoen täyttä valehtelua. Älkää antako tällaisille huijareille tukeanne, eräässä tviitissä mylvitään.

- Kaikki tuki kampanjalle. Hallituksen irtisanomista ankeuttava hanke on hölmön tölväys, jonka työllisyysvaikutukset olisivat kärpäsensurinaa, toisessa tviitissä kannustetaan SAK:ta.

"On loukannut yrittäjiä"

Suomen Yrittäjien työmarkkinajohtaja Janne Makkula pitää SAK:n kampanjaa kamalana. Hänen mukaansa hallituksen esitysluonnoksen sisältö ei mahdollistaisi irtisanomista syrjivillä tai mielivaltaisilla perusteilla.

- Tiedän, että kampanja, jota SAK on käynyt, on loukannut yrittäjiä. Yrittäjän intressissä on pitää huolta työntekijöistä. He ovat yrityksen voimavara. Kukaan ei palkkaa irtisanoakseen ketään, Makkula painotti STT:lle.

Elinkeinoelämän keskusliiton toimitusjohtaja Jyri Häkämies tviittaa, että tällainen vastakkainasettelu ei aja Suomen asiaa.

- Vähintä on, että SAK vetää pois mainoksen, joka antaa täysin vääristyneen kuvan yritysten ja henkilöstön suhteista, Häkämies kirjoittaa.