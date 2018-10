SAK, Akava ja STTK valmiita kompromissiin – ”SAK: Irtisanomislain kompromissiesitys antaa edellytykset lopettaa työtaistelut”

On tämä naurettavaa pelleilyä, kun ay-pomot ovat pelanneet tätä demarivaalipeliä. Kaikki osapuolet, niin hallitus kuin ay.liikekin on menettänyt kasvonsa, vaikka sopu ehkä tuleekin. Täällä on paljon suurempiakin ongelmia ja kehitettäviä asioita, mutta eipä ay-liike paljon lakkoile vaikkapa ilmastonmuutoksen takia tai Venäjän ja Turkin ihmisoikeusasioiden takia tai saudien kauppasuhteiden katkaisemisen takia.