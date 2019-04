Sairaanhoitopiirit valmistelevat laboratoriotoimintojensa yhdistämistä

se on juurikin näin. Asioista päättävät suuret herrat, jotka eivät todellisuudessa tiedä todellisuudesta mitään. Yksinkertaistetaan asioita. Labran töitä on jo kauan pantu tekemään ihan muut ammattiryhmät kuin bioanalyytikot ja lab.hoitajat. Kaikkea on sattunut ja suurin virhe on se, ettei etes tiedetä, että on tehty virheitä. Tämä se vasta kallista on ja kalliimmaksi tulevaisuudessa tulee, kun näytteitä roudaraan eteläsuomeen ja Viroon. Ja samalla pohjoisessa ammattitaito kuihtuu. Sitten siitä tulee monopoli jollekin ja sehän voi laskuttaa ihan mitä haluaa.