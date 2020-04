Sairaanhoitajille on tilaisuus lähettää kannustavia terveisiä ääniviestinä

Sairaanhoitajaliitto on avannut WhatsApp-numeron, johon suomalaiset voivat lähettää ääniviestinä kannustuksiaan sairaanhoitajille.



Tukiviestejä välitetään sairaanhoitajille liiton omia kanavia pitkin ja niitä julkaistaan myös radiossa. WhatsApp-numero on 044 529 0032 ja siihen lähetettävien ääniviestien enimmäispituus on 10 sekuntia.

– On ollut ilahduttavaa nähdä, miten paljon hoitajien haastava tilanne herättää myötätuntoa ihmisissä. Siksi tahdoimme tarjota sen osoittamiseen tällaisen suoran kanavan, sanoo Sairaanhoitajaliiton puheenjohtaja Nina Hahtela.