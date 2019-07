Sairaanhoitajakoulutus saa lisää aloituspaikkoja 5 miljoonan euron erityisavustuksella – myös Ouluun tulossa lisäpaikkoja

tulko opiskelemaan sairaanhoitajaksi. Monimuotokoulutuksessa opetusta ei ole kuin nimeksi. Kaikki tärkeät aiheet opiskellaan itsenäisesti kotona. Tentit ihan karmeita 60 kysymyksen monivalintatenttejä. 4vastaus vaihtoehtoa joissa yksi sanamuoto lauseessa on eri. Sellaisella etsitään opiskelijoista eroja. En suosittele kenellekään. Kaikkialla muualla on asiat paremmin. Mitä enempi opiskelijoita sen enemmän koululle rahaa. Harjoittelupaikkoja ei pystytä suuren opiskelijamäärän vuoksi kaikille järjestämään. Ahneudella on tyly loppu kun opiskelijat kaikkoavat huonon maineen vuoksi.