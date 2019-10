Sähköiset terveyspalvelut yleistyvät, mutta niissä piilee syrjäytymisen vaara – Oululaiset eläkeläiset testasivat palvelua: "Täällähän tulee sairaaksi, mieluummin menen lääkäriin"

Mistä tuo on tempaistu, että yli 65-vuotiaat ovat syrjäytymisvaarassa digitaalisista palveluista? Ei pidä paikkaansa. Itse täytän seuraavaksi 70, ystäväpiirini on enimmäkseen samanikäistä sekä lisäksi vanhempaa että nuorempaa. Vanhin osaava netinkäyttäjä on 93-vuotias. Emme myöskään ole akateemisesti koulutettuja, joka saattaisi selittää osaamisen. Meitä on perhepäivähoitajasta ikänsä kotiäitinä olleeseen ja kaikkea siltä väliltä. Nyt saa ikäihmisten väheksyminen riittää! Tiedän, että monelle ikäiselleni rahanpuute, surkean pieni eläke, on aiheuttanut sen, että eivät ole päässeet tutustumaan tietokoneeseen tai älypuhelimeen. Ei ole ollut rahaa, millä ostaa niitä eikä vara maksaa liittymiä. Ja minä tiedän, en luule.