Sähköauton latauspisteet kuuluvat työpaikoille ja taloyhtiöihin – hinta ei ole enää ylivertainen este puhtaammalle autoilulle

Eli koska yhdellä akkuvarauksella ei pääse ajaa Suomesta Välimerelle, ei sähköisen voimalinjan autolla tee mitään..? Nyt oikeasti. Jotain rotia. Melko keksitty ongelma minun mielestä. Ja vaikka joskus ajaisikin, matkan varrelta saa kyllä sähköä. Sitä varten ne julkiset latauspisteet ovat.

Itse ajan vuosittain 35 000 km juurikin sähköautolla. On muuten jännä, että ne joilla sähköauto on päivittäisessä käytössä, ajavat ongelmitta yleensä enemmän kuin tilastokeskuksen keskimäärin-kilometrit, mutta ne jotka eivät sähköautoa ole edes koeajaneet, selittelevät ilman mitään kokemusta miten sähköauto ei soveltuisi ”koska hidas lataus ja lyhyt toimintasäde”. Sähköauto ladataan hidaslatauksella kotona yöllä; meillä auto seisoo muutenkin 12-14 tuntia vuorokaudesta P-paikalla, niin on siinä aivan riittävästi aikaa auton lataustakin ajatellen, jopa vain 1,8 kW teholla (eli 230 V, 8 A).

Taasen kotilatauksen tehon puolesta autolle riittää aivan mainiosti 1,8-3,6 kW teho päivittäisestä ajoprofiilista riippuen, jolloin lämmitystolpan schukopistorasiaa voi hyödyntää, eikä lataus näin ollen tarvitse mitään erikoisjärjestelyjä teknisen toteutuksen osalta, muuta kuin ajastinkellon poiston ja kWh-mittauksen tilalle asentamisen, jotta käytetyn sähkön laskutus voidaan kohdentaa autoilijalle. Näin siis taloyhtiöasumisessa. Omakotitalossa asuessa sähköä saa joka pistorasiasta ilman lupien kyselyjä.

Täyssähköautoissa on yleensä − mallista ja automerkistä riippuen − myös DC-pikalatausliitäntä. Eli lataus ei ole matka-ajossakaan mitenkään hidasta. Ainoat autot joissa lataus on aidosti hidas, ovat lataushybridit (latausaika tyypillisesti 2-4 tuntia maksimiteholla). Yhtenä erikoisena poikkeuksena lataushybrideistä löytyy Outlander PHEV. Siitä löytyy Type 2 -latausliitäntä, sekä tasasähköä varten CHAdeMO-pikalatausliitäntäkin.