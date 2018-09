Sadonkorjuu ja syyskylvöt hyvin aikatauluissa - kuivuus verotti satoa varsinkin Etelä-Suomessa

Sadonkorjuu ja syyskylvöt ovat hyvin aikataulussa, ilmenee ProAgrian kasvutilannetiedotuksesta. Viljojen puinnit on saatu lähes päätökseen, ja pääosa sadosta saatiin korjattua hyvissä olosuhteissa.

Sateet hieman hidastavat puintien viime vaiheita.

Erot satotasoissa ja sadon laadussa ovat erittäin suuret eri alueiden ja tilojen välillä. Pahiten kuivuudesta kärsivät eteläisen Suomen kasvustot.

Ruissato jäi tavanomaista pienemmäksi lähes koko Suomessa. Samoin kevätvehnän viimeisten erien sato jäi tavanomaista pienemmäksi suuressa osassa maata. Uudellamaalla ja Varsinais-Suomessa kevätvehnän sato oli huono.

Ohran ja kauran viimeisten erien sato jäi useimmilla alueilla selvästi keskimääräisestä. Maan eteläosan kuivimmilla alueilla satotasot jäivät alle puoleen tavanomaisesta.

Kesän vaikeista olosuhteista selviytyivät parhaiten syysviljat, vanhat apilanurmet, aikaisin kylvetyt kasvustot, herne, maissi ja öljykasvit.

Viljasadosta on ehditty myydä ja toimittaa eteenpäin tiloilta vain pieni osa, sillä kauppa on ollut pysähdyksissä viljelijöiden odottaessa vielä viljojen hintojen nousua. Maan keski- ja pohjoisosissa myytävää viljasatoa on vähän. Siellä viljasato menee pääosin rehuksi omalle karjalle tai lähiseudun kotieläintiloille.