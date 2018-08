Viljasadot ovat jääneet kuivuuden vuoksi paikoin puoleen keskimääräisestä, mutta sade voisi yhä auttaa syyskylvöjä ja säilörehusatoa, kertoo maatalousalan neuvonta- ja kehittämisorganisaatio Pro Agria. Jos sateet vauhdittaisivat nurmien kasvua, säilörehusta voitaisiin korjata kolmas sato. Lisäksi ulkoilevat eläimet voisivat syödä nurmea säilörehun sijaan.

Kuivuuden takia nurmet ovat kasvaneet huonosti etenkin maan eteläosassa. Säilörehun kokonaissato jää siksi alle puoleen tavanomaisesta ja riittänee eläimille talven aikana vain täpärästi. Kuivuudesta pahimmin kärsineillä alueilla eläimiä on jo jouduttu teurastamaan, ja useat tilat harkitsevat yhä eläinmäärän vähentämistä, järjestö kertoo.

Eläintilat ovat yrittäneet täydentää pieneksi jäävää säilörehusatoa esimerkiksi tekemällä huonokasvuisista viljakasvustoista kokoviljasäilörehua. Valtaosa tiloista suunnittelee korjaavansa kolmannen säilörehusadon, mutta siihen tarvittaisiin sadetta.

Syyskylvöalat jopa kolminkertaisiksi

Jos syksyn sadetilanne suosii, syyskylvöjä tehdään Pro Agrian mukaan koko maassa laajalti. Rukiin kylvöalat voivat jopa kaksin- tai kolminkertaistua viimevuotisesta Uudellamaalla ja Etelä-Pohjanmaalla.

Valtaosassa maata rukiin ja syysvehnän kylvöjä on jouduttu lykkäämään kuivuuden takia. Rukiin kylvö on kuitenkin saatu valmiiksi Keski-Suomessa, Pohjois-Karjalassa ja melkein myös Pohjois-Pohjanmaalla. Pohjois-Karjalassa on kylvetty myös syysvehnä.

Jyvät jäivät pieniksi

Viljojen puinnit ovat edenneet rivakasti, ja Etelä- ja Keski-Suomessa syysruis on jo lähes puitu. Syysruis- ja syysvehnäsadot jäävät tavanomaista pienemmiksi, mutta laadultaan ne ovat hyviä tai tyydyttäviä.

Kevätviljojen sato jää välttäväksi tai tyydyttäväksi ja useimmilla alueilla 60-70 prosenttiin tavallisesta, mikä johtuu pieneksi jääneistä jyvistä ja hitaasta tuleentumisesta.

Vehnän puinnit ovat Pro Agrian mukaan vielä aivan alussa lukuun ottamatta Pohjanmaan rannikkoaluetta. Ohraa on puitu kevätviljoista pisimmälle, ja Pohjanmaalla ohra on jo lähes kokonaan puitu. Eteläisimmässä Suomessa ohrasta on puitu alle kolmannes, koska vilja on kypsynyt epätasaisesti.