Saarikkoa hiillostettiin kyselytunnilla: Vaati hoitajamitoitusta lakiin keskustan tavoitteena, muttei tuo lakiesitystä saliin

Nyt kaikki poliitikot ovat sitä mieltä, että vanhusten huono hoito on ollut kaikkien tiedossa ja rahastusta on siirrettu aktiivisesti Suomesta ulos. Sallikaa minun röhönaurahtaa, parhaita, mutta surullisia piloja vuosikausiin. Politiikot eivät ole milläskään, mutta me kansalaiset olemme täysiä hölmöjä hyväksyessämme tämän.