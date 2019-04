Saarikko ei tavoittele keskustan puheenjohtajuutta – "Toisenlaisessa elämäntilanteessa pohdintani olisi kenties kallistunut toisin"

Kansanedustaja Annika Saarikko kertoo Suomenmaahan kirjoittamassaan blogissa, että elämältä voi saada paljon, mutta kaikkea ei tarvitse saada kerralla. Toista lastaan odottava Saarikko on saanut paljon kannustusta pyrkiä keskustan johtoon.

Annika Saarikko palaa tänään eduskuntatyöhön ja toimitusministeristön perhe- ja peruspalveluministeriksi pääsiäislomansa jälkeen. Saarikon päätöstä keskustan puheenjohtajaksi pyrkimisestä on odotettu laajasti.

– Olen tehnyt päätökseni. Siksi minulla on syvä mielenrauha siitä, että en aio nyt syksyllä 2019 tavoitella puolueen puheenjohtajuutta. Uskon vakaasti, että jos tulisin valituksi, sijaisjärjestelyt saataisiin hoitumaan, lapselle löytyisi hoitoapua, ja kaikkein tärkein - tasa-arvoinen vanhemmuus mieheni kanssa toteutuisi taatusti. Hän on kannustanut minua tekemään päätöksen juuri siten kuin parhaalta tuntuu. Kiitän häntä siitä, Saarikko kirjoittaa Suomenmaassa julkaistussa blogissaan.

Pääsiäisen alusviikolla Juha Sipilä ilmoitti luopuvansa tehtävästään keskustan johdossa. Puoluehallitus päätti, että puolueen uusi puheenjohtaja valitaan ylimääräisessä puoluekokouksessa 7. päivä syyskuuta.

Saarikko kirjoittaa, että hän on antanut puolueelle paljon, mutta saanut vielä enemmän.

– Puolueen varapuheenjohtajana vuosina 2010-2016 näin erittäin läheltä, miten vaativa ja kokonaisvaltainen puheenjohtajan tehtävä kansanliikkeessämme on.

Saarikon perheen toisen lapsen laskettu aika on reilu viikko ylimääräisen puoluekokouksen jälkeen.

– Juuri nyt omassa elämässäni koen, että pikkulapsiarkeeni - niin mahtavaa kun se onkin – olisi liian vaativaa yhdistää politiikan ykköstason tehtävää, jonka perimmäinen tarkoitus on johdattaa puolue kohti uutta nousua ja henkilökohtaisesti samalla pyrkiä maan pääministeriksi, Saarikko perustelee.

"Valtava vastuu, jota en voi nyt sataprosenttisesti kantaa"

Saarikko kirjoittaa, että hänen kieltäytymisensä keskeisin peruste on valtaisa kunnioitus kansanliikettä kohtaan.

– Keskustan puheenjohtajuus tällaisena yhteiskunnallisena murrosaikana yhdistettynä perhetilanteeseeni on niin valtava vastuu, etten voisi sitä sataprosenttisesti nyt kantaa. Toisenlaisessa elämäntilanteessa pohdintani olisi kenties kallistunut toisin.

Hän pyytää myös ymmärrystä ratkaisulleen.

– Minulle 2020-luvun tasa-arvo merkitsee sitä, että naisella on vapaus toimia kuten haluaa ja toimia vielä siten, ettei tulisi valinnoistaan arvostelluksi tai kyseenalaistetuksi - tai peräti mitätöidyksi.

Paljon kannustusta keskustan johtoon

Saarikko kertoo saaneensa runsaasti kannustusta tavoitella keskustan johtajan tehtävää.

– Pyynnöt tuntuvat vilpittömiltä ja sydänlämpöisiltä - ne ilahduttavat ja imartelevatkin. Ne ovat saaneet ajattelemaan ehdokkuutta paljon ja tosissaan. Koen, että työtäni keskustan hyväksi ja toimintatapaani aiemmissa vastuullisissa tehtävissä on arvostettu.

Saarikko pohtii myös perhetilanteen ja mahdollisen puolueen puheenjohtajuuden yhteensovittamista, mikä on herättänyt paljon yhteiskunnallista keskustelua.

– Perheen ja työn sujuva yhteensovittaminen onkin keskeisimpiä kysymyksiä tämän päivän vanhemmuudessa - ja sen ytimessä meidän aikuisten kokemus riittävyydestämme tai riittämättömyydestämme. Uskallan väittää, että nämä tunteet jakaa tavalla tai toisella kanssani jokainen suomalainen työssäkäyvä vanhempi.

Saarikko viittaa myös poliitikkojen jaksamiseen.

– Mekin olemme ihmisiä. Ei ole äänestäjienkään etu, jos revimme itsestämme liikaa väärässä paikassa.

Ratkaisu ei ole viesti keskustasta

Saarikko kertoo kokevansa hämmentäväksi sen, että hänen oman elämänsä ratkaisut asettuvat joidenkin silmissä keskustalaisen arvopohjan mittareiksi.

– On puhuttu maatalon emännistä, imetyksestä, konservatiiveista ja toisaalta modernin maailman esimerkkinä toimimisesta. Huomattavan paljon tätä keskustelua on käyty keskustan ulkopuolelta. Jokainen perhe on erilainen. Jokainen vanhempi on erilainen. Jokainen vauva on erilainen. Jokainen työ on erilainen. Jokainen elämäntilanne on erilainen. Siksi jokainen perhe tekee omat ratkaisunsa.

Saarikko painottaa, että hänen ratkaisunsa eivät ole viestejä keskustasta, eivätkä ne ole yleistettävissä kuvaksi naisen asemasta politiikassa.

– Ratkaisut ovat vain ja ainoastaan minun ja perheeni. Teen, kuten sydämessäni tuntuu oikealta. Ja se on ainut pätevä mittari. Juuri minulle. Ja meille.

Saarikko lupaa tehdä omalta osaltaan kaikkensa ihmisten luottamuksen palauttamiseksi keskustaa kohtaan. Hän myös antaa täyden tukensa jäsenten valitsemalle uudelle puheenjohtajalle. Itse hän lupaa suhtautua tuleviin työhaasteisiin ja luottamustehtäviin kunnianhimoisesti jatkossakin.