Saamen kielen tulkeista on pulaa, uuteen koulutukseen voi hakea tämän viikon perjantaihin saakka

Saamelaisalueen koulutuskeskus, Diakonia-ammattikorkeakoulu ja Oulun yliopiston Giellagas-instituutti aloittavat uuden saamen kielten tulkkauksen täydennyskoulutuksen.

Koulutuksen on tarkoitus vastata saamen kielten tulkkauspalvelun akuuttiin vajeeseen ja samalla aiotaan rakentaa varsinaista saamen kielten tulkkikoulutusta.

Koulutusta perustellaan sillä, että kuntien ja valtion viranomaisissa on vain vähän työntekijöitä, jotka puhuvat saamen kieltä. Tämän vuoksi lakisääteisten saamenkielisten palveluiden saatavuus on usein toteutettava tulkkauksen välityksellä.

– Saamen kieltä tulkkaavien määrä on vähäinen ja heitä on vaikea tavoittaa, varsinkin jos tulkkauksen tarve ilmenee yllättäen. Saamelaiskäräjät on jo pitkään toivonut tulkkauskoulutusta vastaamaan saamen kielten tulkkaustarpeisiin. Tulkkaustilanteet vaihtelevat paljon, ja siksi on tärkeää saada koulutuksen kautta tukea tulkkausta tekeville, Saamelaiskäräjien kieliturvasihteeri Anne Kirste Aikio kertoo.

Koulutukseen voi hakea 3. huhtikuuta saakka. Syksyllä käynnistyvä koulutus on laajuudeltaan 25 opintopistettä. Painopiste koulutuksessa on erityisesti saamelaiskuntien lakisääteisten palvelujen toteuttamisen varmistaminen sekä tulkkausosaamisen vahvistaminen kokous- ja konferenssitulkkauksiin.

Koulutus on suunnattu etenkin saamelaisalueilla jo toimiville saamen kielten tulkkausta tekeville, mutta se soveltuu myös muille, jonkin toisen asteen koulutuksen suorittaneille, joilla on riittävä suullinen ja kirjallinen kielitaito suomen kielestä ja jostakin kolmesta saamen kielestä.