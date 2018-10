Saako työkaverisi samanarvoisesta työstä parempaa palkkaa? – Tasa-arvovaltuutettu esittää lakimuutoksia, että palkkasyrjintä on helpompi todentaa

Osittain valeuutinen, pakkkaero ei ole 16 prosenttia, vaan 2-3 %, ja joillain aloilla 0 prosenttia. On myös aloja, joilla naiset tienaa paremmin. Minulta löytyy kollegoita, joilla samasta työstä palkka on lähes 2000 e pienempi, johtuen siitä että olen tehnyt tätä 20 vuotta ja he pari vuotta. Ero on mielestäni liian pieni!