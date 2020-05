Saako sähköpyörällä ajaa maastossa ilman maanomistajan lupaa? Missä vaiheessa tehokas pyörä rinnastetaan mopoon?

Sähköpyörä ajelu on lähdössä lapasesta. Tilanne on sama kuin mopojen suhteen, niitä pitää virittää erinäisin keinoin. Tarvitsee varmaan muutaman kuolla tai loukkaantua, ennenkuin asiaan puututaan. Sähköpyörä on vaarallisempi kuin mopo, koska miltei äänettömänä sen tulia ei pysty ennakoimaan.