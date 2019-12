Korkein oikeus (KKO) antaa tänään päätöksen kiistassa, joka koskee Helsingin Sanomien toimittajan kotiin tehtyä kotietsintää ja takavarikkoa. Kyse on siitä, saako poliisi hyödyntää takavarikoitua aineistoa.

Keskusrikospoliisi teki toimittajan kotiin kotietsinnän joulukuussa 2017 pian sen jälkeen, kun lehti julkaisi salaiseksi leimattuihin asiakirjoihin perustuvan jutun Puolustusvoimien Viestikoekeskuksesta.

Toimittajalta takavarikoitiin muun muassa tietokone ja muistitikku. Häntä epäillään turvallisuussalaisuuden paljastamisesta.

Takavarikko ja sen hyödyntäminen on tässä tapauksessa tavanomaista mutkikkaampi, koska tutkinnan kohteena on toimittaja. Toimittajilla on tiettyyn pisteeseen asti oikeus suojella tietolähteitään.

Toimittajan kohdalla kotietsintä on niin sanottu erityinen kotietsintä. Siinä takavarikoitu aineisto sinetöidään, ja lähdesuojan toteutumista valvoo etsintävaltuutettu. Kiistatilanteet siitä, kuuluuko takavarikoitu materiaali lähdesuojan piiriin vai saako sitä hyödyntää tutkinnassa, ratkaistaan oikeudessa.

Yritti hajottaa kovalevyn vasaralla



Toimittajan kotiin tehtiin etsintä sen jälkeen kun hän oli itse soittanut palokunnan paikalle. Hän oli yrittänyt hajottaa tietokoneensa vasaralla hävittääkseen lopullisesti kovalevyn sisältämät tiedot, ja kone oli alkanut savuta. Toimittaja kertoi puhelussa olevansa toinen Viestikoekeskus-uutisen tekijöistä. Paikalle tuli pelastuslaitoksen mukana poliisipartio, joka kertoi tietonsa KRP:lle.

KRP:n tutkinnanjohtaja antoi määräyksen rikotun tietokoneen takavarikoimisesta ja erityisen kotietsinnän tekemisestä toimittajan kotiin. Toimittajalta otettiin takavarikkoon erilaisia laitteita ja tallennusalustoja.

Kotietsinnän ja työvälineiden takavarikoimisen laillisuutta on käsitelty korkeinta oikeutta myöten. KKO totesi etsinnän ja takavarikon laillisiksi. Se piti epäiltyä turvallisuussalaisuuden paljastamista tarpeeksi vakavana rikosepäilynä etsinnän tekemiseksi.

Uutisoinnin laillisuuden lisäksi poliisi on tutkinut mahdollisen laittoman tietovuodon alkulähdettä. Tätä on poliisin mukaan tutkittu epäiltynä virkasalaisuuden rikkomisena. STT kertoi tänä kesänä, että kontra-amiraali evp. Georgij Alafuzoff on epäiltynä tietovuototutkinnassa. Tiedossa ei kuitenkaan ole, epäilläänkö vuodon olleen tahaton vai tahallinen. Viranomaiset eivät ole vahvistaneet tietoja.

STT:n enemmistöomistaja on Helsingin Sanomia julkaiseva Sanoma Media Finland.