Saabin hävittäjätarjous Suomelle sisältää kahta eri mallia: 52 yksipaikkaista ja 12 kaksipaikkaista Gripeniä – ”Suunniteltu tappamaan Suhoit”

Puolustusyhteistyö on Ruotsin kannalta edullista: ajantasaista tietoa itärajan takaa eikä vaadi sitoumuksia. Suomessa on pahasti harhainen käsitys, että Ruotsi kyllä kertoo aikeistaa ja odottaa Suomen päätöksia. Ei muuten odota, vaan on Natossa alta aikayksikön. Sittehän pieni, urhea Suomi palvelee talvisodan hengessä kansainvälisenä taistelutantereena kriisin sattuessa. Tyhmyys on katoamaton luonnonvara!