Pääsiäisen pyhinä sataa paikoin vettä, räntää ja lunta. Lämpötila kohoaa päivisin noin viiteen asteeseen Lappia lukuun ottamatta, jossa on päivisinkin pakkasta. Näin kertoo Ilmatieteen laitos.

Keskiviikkona laatimassaan ennusteessa Ilmatieteen laitos arvioi sään kylmenevän pääsiäiseksi. Pitkäperjantaina ja lauantaina Suomessa vallitsee kylmä luoteisvirtaus. Pilvisyys on vaihtelevaa, ja paikoin tulee lumikuuroja, etelässä myös räntäkuuroja.

– Äkilliset lumikuurot voivat heikentää näkyvyyttä ja ajokeliä paikallisesti, sanoo päivystävä meteorologi Eerik Saarikalle.

Sunnuntaina Suomeen saapuu laaja matalapaine lännestä. Sade tulee etelässä vetenä ja räntänä. Maan keski- ja pohjoisosissa pyryttää lunta. Sateiden väistyttyä maanantai on enimmäkseen poutainen päivä, mutta voimakkaassa ja kylmässä luoteisvirtauksessa esiintyy joitakin lumikuuroja. Tuuli yltyy merellä kovaksi, jopa myrskyksi.

Lämpötila painuu öisin pakkasen puolelle suuressa osassa maata. Yleisesti pakkasta on yhdestä kymeneen asteeseen. Etelässä lämpötila on nollan molemmin puolin.

Päivisin lämpötila kohoaa plussalle viiden asteen molemmin puolin. Vain Lapissa, etenkin sen pohjoisosassa, lämpötila jää päivälläkin pakkasen puolelle.

Ennusteen epävarmuus kasvaa sunnuntaina, sillä lännestä lähestyvän matalapaineen reitti ja voimakkuus ovat vielä epävarmoja.

Katso paikkakuntakohtainen sääennuste Kalevan Sää-sivulta.

Viime pääsiäisenä kokkoja poltettiin esimerkiksi Nivalassa näin kauniissa säässä. Lunta ei maassa enää näkynyt. KUVA: Heikki Uusitalo

Huhtikuun alun sää on vaihtelevaa

Huhtikuun alkuun ajoittuva pääsiäinen voi olla lämpötiloiltaan hyvin vaihteleva. Tilastojen mukaan päivälämpötilat ovat huhtikuun alussa tyypillisesti maan etelä- ja keskiosassa viiden plusasteen molemmin puolin, pohjoisessa nollasta neljään plusasteeseen. Öisin on vielä etelässäkin yleensä aste tai pari pakkasta. Lapissa yölämpötilat vaihtelevat keskimäärin viiden ja kahdeksan pakkasasteen välillä.

Kevätsää on kuitenkin hyvin vaihtelevaa: ylimmillään huhtikuun toisella viikolla lämpötilat ovat kohonneet maan etelä- ja keskiosassa jopa lähelle 20:tä astetta ja maan pohjoisosassakin 10–15 asteeseen. Toisaalta yli 30 asteen pakkasiakin on Lapissa mitattu vielä huhtikuun alussa.

Lunta on huhtikuun puolivälin tienoilla vielä tyypillisesti lähes koko maassa. Aivan rannikon tuntumasta lumet ovat tavallisesti jo sulaneet. Lapissa lunta on keskimäärin 60–80 senttimetriä.

Tänä vuonna lunta on huhtikuun alussa hyvin kahtiajakoisesti. Maa on paljaana tai lähes paljas maan länsi- ja eteläosassa. Pohjois-Savossa ja Pohjois-Karjalassa lunta on paikoin yli puoli metriä, mutta lumettomiakin paikkoja löytyy. Kainuussa ja Koillismaalla lumensyvyys vaihtelee noin 30 sentin ja metrin välillä. Lapissa on melko laajalti yli metrisiä hankia.

Vuosi sitten pääsiäinen oli viikkoa myöhemmin. Tuolloin pääsiäistä vietettiin tavanomaisessa tai paikoitellen tavanomaista lämpimämmässä säässä.

Päivälämpötilat olivat maan etelä- ja keskiosassa 15 asteen molemmin puolin ja pohjoisessa kymmenen asteen molemmin puolin. Öisin lämpötila kävi pikkupakkasella, mutta lännessä yön alin lämpötila oli välillä jopa viiden plusasteen tienoilla. Pääosin oli poutaa. Pääsiäissunnuntaina ja -maanantaina heikko matalapaine toi vähäisiä sateita maan pohjoisosaan.