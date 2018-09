Ruotsissa 65-vuotiaalla elinikä on huomattavasti suomalaisia pidempi

Jutun luvuissa on jotain pielessä. Eli 65 vuotiaalla suomalaisnaisellä on elinikää jäljellä alle 9 vuotta eli kuolee alle 74 vuotiaana. Tämä ei natsaa minkään elinikäennusteen kanssa. Esim. tänävuonna syntyneellä tytöllä on on tilastokeskuksen mukaan eliniänodote 84,1 vuotta.

Toki jos jutussa on verrattu eri maiden 65 vuotta sitten syntynelle lapsille tällöin (eli vuonna 1953) annettuja eliniänennusteita niin silloin ero on varmasi ollut tämä. No tänäpäivänä tiedämme että vuonna 1953 syntyneet elävät keskimäärin vanhemmaksi kuin 74 vuotta.