Ruotsin puolustusvoimien jättipanostukset syyniin – ministeri käski armeijan priorisoida tarpeensa

Ruotsi on elänyt Ruususen unta kymmeniä vuosia luottaen siihen ettei mitään uhkaa mistään koskaan tule ja suomalaisethan turvaa Ruotsiakin idän suunnasta. Demarien idyllinen kansankoti.

Ja taas demarit jaksaa vastustaa, vastustavat Natoa ja vastustavat määrärahojen vuosittaisia korotuksia. Ruotsi on varsin heikko maa, maajoukot muutama tuhat miestä. Ja kun Ruotsi päätti näyttää että suojelevat Gotlantia tosissaan niin laittoivat sinne 300 miestä. Kolme komppaniaa ja saari on iso ja tärkeällä sijainnilla. Pitäisi olla kymmenkertainen määrä jotta vähänkään uskottavaa olisi puolustus.