Ruotsalaisen Saabin uuden hävittäjän testiviikko alkaa Pirkkalassa – Gripen E lentää ensimmäisestä kertaa Ruotsin rajojen ulkopuolella

Jas-kone on vielä täysi raakile,pienin kaikista ja sen kantokuorma,aseistus ja sensorointi on myös pienin kaikista tarjokkaista.Jas ja f-35 pitäisi jo tässä vaiheessa sulkea pois tarjokkaista sillä ne olisi täysi virheinvestointi.

Poliitikot Heinäluoma,Vanhanen on jo liputtanut Jas,sin puolesta eikä konetta tulisi valita mahdollisen Ruotsin puolustusyhteistyön merkeissä,sillä siitähän on jo kokemuksia ennestäänkin.

Jäljelle jää ainoastaan nuo neljä tarjokasta.