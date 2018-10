Rovaniemellä pysäytettyä miestä epäillään lukuisista rikoksista: Subutexista ja kännyköistä mittavat voitot – kotietsinnöissä löytyi laittomia aseita ja räjähteitä

Kahden miehen epäillään hankkineen merkittävän määrän Subutex-tabletteja ulkomailta ja myyneen niitä Suomessa pääasiassa internetin TOR-verkon kautta. Toinen pääepäillyistä on kotoisin Pohjois-Suomesta ja toinen Pirkanmaalta.



Rikosylikomisario Jukka Lakkala Keskusrikospoliisin Lapin yksiköstä kertoo, että miehet ovat välittäneet useita tuhansia tabletteja. Niiden kappalehinta on ollut 25–30 euroa.



Tapauksen esitutkintaan on osallistunut Keskusrikospoliisin lisäksi, Lounais-Suomen poliisilaitos ja Tulli. Lakkala sanoo, että miehet jäivät kiinni viranomaisten tekemän yhteistyön tuloksena.



– Molemmat ovat syntyneet 1980-luvun puolivälissä. Kummallakin heistä on aiempaa rikostaustaa, mutta ei kovin vahvaa huumausainerikostaustaa.



Kaksikko otettiin kiinni toukokuussa, ja he ovat olleet vangittuina siitä lähtien.



– Toinen otettiin kiinni kotoaan Pirkanmaalta, ja toinen oli ajamassa autoa Rovaniemen seudulla, Lakkala kertoo.

Aseita ja räjähteitä

Huumausainerikostutkinnan yhteydessä takavarikoitiin käteistä rahaa kymmeniätuhansia euroja. Rahojen epäillään olevan huumausaineiden välittämisestä saatuja tuloja.

Lisäksi viranomaisten haltuun päätyi muun muassa räjähteitä ja useita ampuma-aseita, joista osa oli luokiteltu erittäin vaarallisiksi ampuma-aseiksi. Lakkala sanoo, että laki määrittää aseen erittäin vaaralliseksi silloin, kun kyseessä on sarjatuliase tai helposti sarjatuliaseeksi muutettava ase.

Kotietsinnöissä takavarikoitiin aseita ja räjähdeaineita. KUVA: KRP

Muiden rikosten lisäksi pääepäillyt ovat perustaneet vuosina 2016–2017 yhtiöitä ja tilanneet niiden nimissä muun muassa matkapuhelimia. Tilatut tuotteet on myyty eteenpäin esimerkiksi Huuto.net-verkkohuutokaupan kautta.



Kaikki tuotteet oli jätetty maksamatta tavaroiden toimittajille. Myynnistä saadut rahat oli puolestaan otettu henkilökohtaiseen käyttöön. Petoksilla on aiheutettu tavarantoimittajille reilusti yli sadantuhannen euron vahingot.



Päätekijät ovat edelleen vangittuina ja heitä epäillään muun muassa törkeästä huumausainerikoksesta, törkeistä ampuma-aserikoksista, törkeistä petoksista ja useista muista lievemmistä rikoksista, jotka ovat selvinneet tutkinnan aikana.

Pohjoissuomalaisen ja pirkanmaalaisen miehen lisäksi rikoskokonaisuudessa on epäiltynä kuusi henkilöä eri puolilla Suomea. Lakkala sanoo, että he ovat toimineet Kemin, Oulun ja Jyväskylän seuduilla. Heitä epäillään törkeistä huumausainerikoksista. Heistä kaksi on ollut tutkinnan aikana vangittuna.

Lakkalan mukaan näin laajat rikosvyyhdit eivät ole Pohjois-Suomessa kovin tavanomaisia.

Subutex on katukaupassa kallista



Subutexissa on kyse alun perin lääketeollisuuden tuotteesta. Tablettia on käytetty heroiininkäyttäjien korvaushoidossa. Lakkala sanoo, että Subutexin kysynnässä on ollut Lapissa vuosien varrella vaihtelua.



– Viime vuodet sen kysyntä on ollut nousussa.



Subutexin kysyntään vaikuttaa moni asia.



– Se on tasalaatuinen tuote. Ostaja saa sitä, mitä on ostamassa, Lakkala sanoo.



Subutex on kuitenkin kallista. Yksittäin ostettu tabletti saattaa maksaa katukaupassa jopa sata euroa.