Rovaniemeläinen Lappset tuo markkinoille muumiteemaisia leikkitelineitä

Rovaniemeläinen Lappset Group tuo markkinoille muumiteemaisen leikkivälinemalliston. Mallistossa on Lappsetin mukaan erilaisia Muumihahmoille suunnitelluista kokonaisuuksista ja yksittäisistä muumiteemaisista leikkivälineistä.

Ensimmäisenä leikkivälinesarjassa julkaistaan Muumitalon piha -kokonaisuus, jossa on seitsemän metriä korkea Muumitalo. Talossa on useita kerroksia, joissa on erilaisia toimintoja. Lisäksi mukana on Muumimamman puutarha, puro ja sen ylittävä silta, tasapainoilutasoja ja riippumatto.

Muumiteemainen mallisto on suunnattu ala-aste- ja päiväkoti-ikäisille lapsille. Malliston taustalla on Lappsetin yhteistyö Muumi-brändin kanssa.

– Muumiteemaisen leikkivälinesarjan lisäksi meillä on mahdollisuus suunnitella ja tuottaa muumiteemaisia aktiviteettipuistoja valituille markkinoille, toimitusjohtaja Tero Ylinenpää sanoo.